Les farmàcies catalanes detecten que un de cada tres pacients tenen valors elevats de pressió arterial
Els professionals de la farmàcia han registrat 3.700 mesures a més de 1.500 pacients, i han fet més de 1.400 enquestes
Les farmàcies catalanes han detectat que un de cada tres pacients, el 33,5%, han presentat valors elevats de pressió arterial, que podrien indicar un mal control d'aquest indicador. A més, el 32,15% d'aquestes persones no estava prenent medicació.
Aquestes són dues de les conclusions la segona edició de la campanya 'Mànigues Amunt', impulsada pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya que s'ha fet el maig de 2025, amb motiu del Dia Mundial de la Hipertensió Arterial.
Durant la campanya s'han registrat 3.735 mesures de pressió arterial a 1.537 pacients diferents. A més, s'han fet 1.430 enquestes. Les dades s'han recollit a través de la plataforma Farmaserveis. Entre tots els pacients medicats que han participat en la campanya, un 38,7% podrien considerar-se com a mal controlats, ja que van presentar valors compatibles amb hipertensió arterial en el moment de la mesura.
La iniciativa ha estat molt ben rebuda per part dels pacients que van participar, perquè fins a un 91% dels enquestats han manifestat la seva voluntat de continuar amb el seguiment de la pressió arterial a la farmàcia.
L’aplicació La Meva Farmàcia ha estat fonamental durant la campanya, perquè va haver-hi un augment de les descàrregues i activacions durant el mes de maig. Aquest fet ha consolidat l’eina com un canal útil pel seguiment de les dades de salut registrades des de la farmàcia.
L'edició d'enguany de la campanya 'Mànigues amunt' ha incrementat el nombre de farmàcies autoritzades al servei d’hipertensió arterial. Així mateix, gairebé un 50% dels participants corresponen a nous pacients que han estat donats d’alta al servei.