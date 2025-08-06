Incendis
El fum i l'olor de cremat de l'incendi del sud de França arriben a diversos municipis de Catalunya
El 112 rep 226 trucades fins a les 15h, la majoria des del Maresme
El fum i l'olor de cremat de l'incendi del sud de França arriba a diversos municipis de Catalunya, des de comarques gironines fins al Maresme. Fins a les 15 h, el 112 ha rebut 226 trucades relacionades amb presència de fum i olor de cremat a vinculades a l'incendi del sud de França.
La majoria de trucades s’han fet des del Maresme, però també se n’han registrat al Baix Empordà i el 8,74% al Vallès Occidental. Protecció Civil ha informat que a hores d’ara no hi ha cap incendi forestal actiu a Catalunya i que es tracta de fum i cendres provinents del sud de França. Els Bombers de la Generalitat han activat dotacions per revisar el terreny, però tots els casos han estat considerats com a falsa alarma.
Es demana no trucar al telèfon d’emergències 112 per demanar informació, i fer-lo servir només en cas de necessitar ajuda. Entre els municipis on s'han registrat més trucades vinculades a l'olor de cremat o el fum procedent de l'incendi a França hi ha Cabrera de Mar, Premià de Mar, la Roca del Vallès, Arenys de Munt, Mataró i Vallgorguina. També se n'han registrat a Sant Cebrià de Vallalta, Torroella de Montgrí, Llinars del Vallès, Santa Susanna, Palafrugell i Castell-Platja d'Aro.
Protecció Civil també demana «extremar les precaucions» en cas de trobar-se a la regió on s'ha declarat el foc, avisa que l'incendi forestal que crema al departament francès de l'Aude continua actiu i recomana informar-se de les novetats a través dels canals d'emergències francesos.
Trànsit també ha informat que arran de l'incendi forestal a Occitània hi ha tallada l'autopista A9, que enllaça amb l'AP-7, des de Perpinyà, i informa a peu de carretera als panells de missatgeria de l'AP-7. També recorda que les autoritats franceses recomanen evitar desplaçaments en aquesta zona.
Prop de 13.000 hectàrees afectades
El foc declarat dimarts a la tarda a Ribauta, una població situada entre Narbona i Carcassona, ha afectat ja prop de 13.000 hectàrees segons ha informat a través de la xarxa X la ministra francesa per la Transició Ecològica, Agnès Pannier-Runacher. Segons ha dit, és comparable a la superfície total que ha estat afectada a tot França durant l'any 2024 i més de dues vegades la superfície afectada el 2023.