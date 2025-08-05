Societat
Suspenen temporalment l'expedient disciplinari obert als tres mossos investigats per ajudar Puigdemont
Els tres agents reprenen la seva activitat a l'espera que hi hagi una resolució judicial
La direcció dels Mossos ha suspès temporalment l'expedient disciplinari que la Divisió d’Afers Interns va obrir ara fa un any als tres agents investigats penalment per haver ajudat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona. Ho ha avançat Vilaweb i ho han confirmat fonts policials a l'ACN.
Han argumentat que la decisió s'ha pres perquè s'ha exhaurit el termini màxim en què pot mantenir-se obert un expedient d'aquesta mena d'acord amb la normativa interna del cos. Així, han indicat que els agents han reprès la seva activitat a l'espera que hi hagi una resolució judicial en la investigació per la via penal.
Els fets van passar el 8 d’agost de l’any passat quan Puigdemont va reaparèixer i va intervenir en un acte a l’Arc de Triomf coincidint amb el debat d’investidura de Salvador Illa. Després de pronunciar el seu discurs, Puigdemont va desaparèixer mentre tothom creia que es dirigia al Parlament.
Els tres agents van ser detinguts aquell mateix dia per un presumpte delicte d’encobriment. Tot i que els tres mossos van quedar en llibertat poques hores després de ser arrestats, la Divisió d’Afers Interns del cos els va obrir un expedient disciplinari i els va apartar del servei mentre s’instruïa el cas.
Pel que fa a la causa judicial, continua oberta. La titular del jutjat número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, ha allargat mig any més la instrucció de la causa, a petició de la fiscalia i de l’organització d’extrema dreta Hazte Oír, que, conjuntament amb el partit d’extrema dreta Vox, també exerceix d’acusació.