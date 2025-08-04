Laboral
Una empresa catalana ofereix «la millor feina de l’estiu»: busquen un provador oficial de piscines
L'startup de lloguer de piscines per hores ofereix un lloc remunerat per recórrer el país provant piscines, creant contingut i garantint la qualitat del bany
La feina més refrescant de l’estiu ja és aquí... i podries fer-la tu. L’startup catalana Cocopool, especialitzada en el lloguer de piscines privades per hores, ha llançat una d’original oferta d’ocupació per trobar el primer Tastador Oficial de Piscinas (CPO) d’Espanya. Es tracta d’un lloc remunerat amb el qual recórrer el país provant piscines, generant contingut en xarxes socials i assegurant que cada espai compleixi els estàndards de qualitat.
«L’objectiu és que els qui reservin una piscina amb Cocopool ho facin amb total confiança, sabent que ha estat verificada per una persona real», explica Gerard Xalabardé, CEO de l’empresa emergent, que té la seva seu a Barcelona i opera a tot el país, inclosa la província de Tarragona.
Durant els mesos d’agost i setembre, la persona seleccionada visitarà piscines a tot Espanya —des d’oasis urbans fins racons secrets en plena naturalesa—, analitzarà la qualitat de l’aigua amb un kit professional i explicarà la seva experiència a Instagram, TikTok o YouTube. A més, serà la cara visible de Cocopool en esdeveniments i entrevistes.
El lloc està remunerat amb fins 1.850 euros, i inclou despeses de desplaçament, allotjament, protecció solar i flotadors. També s’ofereixen bonificacions segons el rendiment en xarxes socials. «És molt més que una feina viral, és part del nostre compromís amb la qualitat i amb oferir experiències úniques», afegeix Xalabardé.
T’interessa? L’oferta ja està publicada en LinkedIn i també es pot aplicar a través del lloc oficial de la marca: https://cocopool.es/p/dreamjob