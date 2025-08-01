Política
Illa garanteix que Catalunya assolirà la «gestió completa i total» de l’IRPF el 2028
El president català ha remarcat que el Govern «no ven fum» en aquesta qüestió, sinó que «per primera vegada» es desplega «un pla realista»
El president català, Salvador Illa, ha dit aquest divendres que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) assolirà la «gestió completa i total» de l’IRPF el 2028, «continuant el curs establert» per desplegar el finançament singular pactat amb ERC, basada en un «full de ruta realista».
En una roda de premsa des de Xangai, en l’última jornada del seu viatge institucional a la Xina, Illa s’ha referit al Pla Director de l’Agència Tributària de Catalunya, que assumirà a partir de 2028 algunes funcions en la gestió de l’IRPF i la seva identitat visual començarà a utilitzar-se en comunicacions amb els contribuents.
«El pla de treball segueix el curs establert. En matèria de recaptació d’impostos seguim el curs establert, allò que ens havíem compromès. Començarem aquest 2026 i, d’acord amb un projecte d’enfortiment i desplegament de l’ATC, assolirem la gestió completa i total, de forma progressiva, l’any 2028,» ha destacat el president de la Generalitat de Catalunya.
Illa ha remarcat que el Govern «no ven fum» en aquesta qüestió, sinó que «per primera vegada» es desplega «un pla realista», que passa per assolir de manera progressiva «la gestió completa dels impostos a Catalunya» a través de l’ATC.
La idea és que el 2028 hi pugui haver una «gestió sencera de l’IRPF, que és el més important», un objectiu que «requereix un enfortiment, una millora dels recursos i les capacitats de l’ATC», alguna cosa que «no es fa en un mes ni un dia».
Aquest procés, que caldrà «afrontar en successives etapes», comportarà «canvis de lleis»: «Espero que tots estiguin a l’altura de les circumstàncies», ha destacat.
«No contemplo canvis de govern»
D’altra banda, Illa ha assegurat que ara per ara «no contempla canvis de govern» i ha remarcat que la seva voluntat és «esgotar la legislatura», per la qual cosa presentarà un projecte de pressupostos per a 2026 que espera que reuneixin els suports necessaris.
Així mateix, Illa s’ha mostrat convençut que «Catalunya tornarà a liderar econòmicament Espanya», la qual cosa «és bo per a Espanya» i «no ha d’espantar ningú».
Quant a l’opa del BBVA, ha insistit a defensar la continuïtat de Banc Sabadell «com una entitat pròpia que treballi per al desenvolupament de l’economia catalana i espanyola».
En qualsevol cas, ha assegurat que l’última decisió sobre l’opa competeix als accionistes i ha subratllat que les condicions imposades pel Govern espanyol són «assenyades» i garanteixen l’«interès general».