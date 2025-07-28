Mobilitat
Cancel·lacions i retards un cop resolta l'avaria de Sants que ha obligat a aturar tot Rodalies
La incidència ha afectat els sistemes de gestió de trànsit i senyalització
L'estació de Sants pateix cancel·lacions i retards en el servei de Rodalies i Regionals un cop resolta l'avaria que aquest dilluns ha obligat a aturar tot el servei. La incidència ha afectat els sistemes de gestió de trànsit i senyalització d'Adif. Fins al lloc, s'hi han desplaçat els equips tècnics amb l'objectiu de resoldre la situació i restablir el servei al més aviat possible.
Segons fonts de l'ens gestor de la infraestructura ferroviària i de Renfe l'avaria s'ha resolt abans de la una del migdia, després que el sistema patís una recaiguda després de reiniciar-se en un primer moment. Rodalies ha informat que hi ha «supressions puntuals de trens per reajustar la circulació».
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat en declaracions a RAC1 que tot i que en un primer moment l'avaria havia quedat resolta, aquesta s'ha reproduït al voltant de dos quarts de dotze del migdia.
La incidència s'ha localitzat en el centre de control de l'estació de França, que no pot establir comunicació amb els combois i aquests s'han d'aturar per motius de seguretat.
La incidència afecta totes les línies de Rodalies i Regionals que passen per l'estació de Sants, és a dir, totes excepte l'R8.
Des del seu perfil oficial a X, Renfe recomana als usuaris aturats dins d'un tren esperar les instruccions del personal ferroviari i demana que «en cap cas» els viatgers baixin a les vies.
La incidència no ha afectat els serveis d'alta velocitat, que han pogut operar amb normalitat, ja que el seu centre de control està ubicat a Saragossa.