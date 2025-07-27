Successos
L'home atropellat per un tren a Bellpuig fugia de l'incendi del prostíbul
Els investigadors dels Mossos sospiten que l'home va ser envestit pel comboi mentre escapava del foc
L'home atropellat per un tren a Bellpuig (Urgell) fugia de l'incendi del prostíbul, on van morir dues dones i sis persones més van quedar ferides de diversa consideració. Els investigadors dels Mossos sospiten que l'home escapava del foc, va travessar les vies i va ser envestit per un comboi de l'RL4.
L'home va quedar greument malferit i va ser atès inicialment per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però va acabar morint al lloc. En paral·lel, les primeres gestions de la investigació també apunten que l'origen de l'incendi al club nocturn Estrellas seria accidental, possiblement per un foc elèctric en un electrodomèstic o similar.
No obstant això, la investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta. L'avís de l'incendi es va rebre a les 9.30 hores del matí de dissabte i afectava el club Estrellas, un local situat a la planta baixa d'un edifici a tocar de la carretera N-II.
Onze dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar la zona i van observar que diverses persones havien sortit a l'exterior, però que s'alertava de dues persones atrapades a l'interior. Els Bombers van poder evacuar-les, però ja havien perdut la vida a causa de les flames i la fumarada.
El SEM va atendre sis persones amb ferides lleus, tres de les quals van ser traslladades al CUAP de Mollerussa i tres més a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Es preveu que dilluns ja rebin l'alta.