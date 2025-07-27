Política
Junqueras rebutja el «bloc d'esquerra plurinacional» de Rufián: «és difícil d'implementar»
El president d'ERC qualifica l'acord de finançament de «francament decebedor»: «No ens hi sentim representats»
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat la proposta de «bloc d'esquerra plurinacional» en els pròxims comicis llançada pel portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián. «És una idea respectable, difícil d'implementar-se», ha assenyalat Junqueras en una entrevista a 'La Vanguardia'.
«El que és possible a les eleccions europees, és molt més difícil en unes espanyoles. Són dues eleccions diferents», ha volgut deixar clar el president d'ERC, que també ha recordat que qualsevol decisió sobre coalicions l'haurà de prendre la militància d'Esquerra per mitjà del seu consell nacional. En paral·lel, Junqueras ha qualificat de «francament decebedor» l'acord de finançament entre govern espanyol i Generalitat: «No ens hi sentim representats».
«El finançament només es resol si es respecta el principi d'ordinalitat. Si Catalunya és la tercera a aportar recursos per càpita, no pot ser que després de la distribució de la despesa pública sigui la catorzena», ha recordat el líder d'ERC, que reclama més autonomia per a l'Agència Tributària catalana i «concrecions» sobre la recaptació de l'IRPF.
«Catalunya està en condicions d'administrar els seus impostos», ha volgut deixar clar Junqueras. «La nostra voluntat és presentar una proposta de llei que permeti vehicular per mitjà de la majoria parlamentària necessària la capacitat de recaptació d'impostos a Catalunya. Esperem que sigui aviat», ha avançat el president d'ERC, que ha avisat el PSOE.
«Amb el PSOE teníem un acord que parlava d'ordinalitat. Ha estat la ministra Montero la que ha decidit que no apareixia en el text normatiu, sinó en el preàmbul», ha criticat Junqueras. «Quan el PSOE fa mutar acords, és evident que nosaltres no som responsables d'aquestes mutacions. Som responsables de com responem. Respondrem recordant al PSOE que en la majoria àmplia i variada que necessita per a tantes qüestions, de fet, totes, també hi som nosaltres», ha etzibat el president d'ERC. «No volem que PP i Vox governin, però la prioritat és Catalunya», ha conclòs Junqueras.