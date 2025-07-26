Educació
La Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín recuperarà les classes de català
El centre signarà un conveni amb l'Institut Ramon Llull per reprendre el lectorat que ja existia entre el 2015 i el 2019
La Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín tornarà a impartir classes de català a partir del segon semestre del curs vinent. El centre signarà un conveni amb l'Institut Ramon Llull per recuperar el programa de lectorat que hi va existir entre el 2015 i el 2019 però que es va cancel·lar arran de la pandèmia. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una visita a la universitat, des d'on ha celebrat l'acord i ha subratllat la importància que els estudiants xinesos puguin «apropar-se més a la realitat catalana i a l'espanyola», una realitat que assegura que és «plural i diversa». Segons ha explicat Illa, el lectorat de català va arribar a tenir 180 estudiants.
El president ha celebrat que es pugui recuperar el programa i ha remarcat que mentre estava en funcionament se'n va fer «una valoració positiva». Durant la reunió amb els representants de la universitat, Illa els ha traslladat la visió que Catalunya «és un país que té una llengua i que expressa la seva identitat», i per això ha destacat que és «molt important» poder ensenyar català a la Xina.
El cap de l'executiu ha explorat altres vies de col·laboració amb la universitat, com podrien ser intercanvis d'estudiants o la signatura de convenis amb altres universitats. També s'han compromès a treballar per formar traductors que puguin traduir obres del xinès al català i a la inversa.
En declaracions als mitjans, la professora del lectorat de català Xiao Zhang ha apuntat que un dels motius perquè els estudiants xinesos s'apropin al català és la seva intenció d'anar a estudiar, després, a Catalunya. En aquesta línia, la professora ha destacat el bon nivell de les universitats catalanes, que fa que els estudiants xinesos vulguin aprendre català abans d'assistir-hi.
Zhang, que va aprendre català gràcies als cursos de llengua que li va oferir la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) quan hi va anar a estudiar Història, destaca que per a la majoria d'estudiants xinesos no és difícil aprendre català. Segons relata, una gran part tenen primer una base de castellà i, així, els és fàcil aprendre la llengua catalana. Tot i això, remarca que també hi ha estudiants que només saben anglès -a banda del xinès- i fan el salt directament al català.
Conveni entre el Sincrotró ALBA i el High Energy Photon Source
Durant el dia Illa també té previst visitar el High Energy Photon Source, un sincrotró que s'està construint a la ciutat de la ciència de Hairou, a Pequín. En aquesta visita, se signarà un conveni de col·laboració entre aquest centre i el Sincrotró ALBA, situat a Cerdanyola del Vallès. Illa ha remarcat que aquest és «un pas de concreció» del memoràndum d'entesa que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va signar amb la Xina durant la seva visita al país, a l'abril.
El president ha subratllat que el sincrotró xinès, que s'ha d'enllestir a finals d'aquest any, serà de quarta generació i es convertirà en un dels més avançats del món. Com que el sincrotró català és de tercera generació –s'espera que acabi el trànsit a la quarta l'any 2031-, Illa ha defensat que Catalunya es pot «beneficiar» d'aquest conveni.