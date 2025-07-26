Policial
El SIP-FEPOL alerta de greus mancances de seguretat a les comissaries després de l’atac a Montornès
El sindicat defensa la professionalitat de l'agent que ha abatut un home a Montornès «en una situació límit»
El Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL) ha exigit aquest dissabte arran de l'incident a Montornès del Vallès un pla «urgent» per revertir «la greu manca de mesures de seguretat en moltes comissaries de policies locals de Catalunya».
El SIP-FEPOL ha defensat la professionalitat de l'agent que ha abatut un jove d'entre 20 i 25 anys que havia entrat a la comissaria armat amb un ganivet. Arran de l'incident, un altre agent ha resultat ferit de gravetat per una bala rebotada.
«Expressem el nostre suport explícit a l'agent que va efectuar el tret, que va actuar amb professionalitat per protegir la seva vida i la dels seus companys en una situació límit i de màxima tensió», ha dit el sindicat.
Segons el SIP-FEPOL, les comissaries de policia local a Catalunya sovint tenen «accessos oberts sense cap mena de filtratge, absència de controls d'objectes prohibits, recepcions sense vidres antibales, sense detectors de metalls ni arcs de seguretat». A més, apunten que no tenen «espais segurs» i funcionen amb poques càmeres de vigilància.
Així mateix, el sindicat recorda la «manca crònica d'efectius policials» en molts municipis, que s'intenta «suplir amb agents interins que sovint no disposen de la formació bàsica obligatòria ni de l'arma reglamentària».
«Aquesta situació no només posa en risc la seva pròpia seguretat, sinó també la dels seus companys i la ciutadania que han de protegir», apunta el sindicat.
En el seu comunicat, el sindicat ha reiterat el seu suport «a la plantilla de la Policia Local de Montornès del Vallès» i ha desitjat una ràpida recuperació a l'agent ferit.