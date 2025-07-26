Tecnologia
Catalunya llançarà a l’octubre el primer nanosatèl·lit europeu per a recerca oberta en 6G
Tarragona tindrà un paper estratègic en la missió gràcies a l’estació de control i comunicació làser ubicada a Móra la Nova
El quart nanosatèl·lit impulsat pel Govern s’enlairarà a l’octubre des de la base de Vandenberg a Califòrnia de la mà de l’empresa d’Elon Musk, SpaceX. El dispositiu anomenat 6GStarLab serà el primer laboratori en obert en òrbita baixa que permetrà fer recerca i experiments en l'àmbit del 6G, que ha de facilitar una connectivitat global i ubiqua.
Es tracta d’una iniciativa pionera a Europa que possibilitarà fer proves de manera oberta i flexible a empreses i grups de recerca interessats. L’aparell és «tecnologia 100% catalana» i ha estat produït en «temps rècord» de nou mesos per part d’un consorci liderat per la companyia Open Cosmos i la fundació I2CAT, que ha finançat el projecte amb 1,65 milions d’euros, provinents dels fons europeus.
En concret, la iniciativa ha estat finançada pel Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Open Cosmos també ha participat en el disseny d’altres nanosatèl·lits catalans com el ‘Menut’, i, en aquest cas, ha dut a terme per primer cop a Catalunya el procés complet de fabricació i validació del satèl·lit -des del disseny fins a les proves- íntegrament a les seves instal·lacions a Barcelona.
La companyia ha fet el procés en una sala blanca ubicada a Barcelona que controla la temperatura, la humitat i elimina la contaminació que pugui comprometre el funcionament del dispositiu a l’espai.
El dispositiu és un satèl·lit CubeSat modulable ja ha estat «plenament acabat i testejat» i ja es pot preparar per enviar als Estats Units. Els impulsors del projecte preveuen que pugui començar a funcionar a partir del gener del 2026, és a dir, tres mesos després del llançament.
«És un satèl·lit absolutament pioner en el que és la tecnologia 6G i permetrà posar a prova molts nous protocols i capacitats i ha estat elaborat amb tecnologia 100% catalana (...) i amb un temps rècord, ja que des de la contractació fins a l’entrega hauran passat menys de 9 mesos», ha dit Rafael Jordà, conseller delegat d’Open Cosmos, que ha assegurat que estan invertint per ampliar més la producció i «atreure els principals projectes de telecomunicacions i observació de la Terra d’Europa aquí, a Catalunya».
La infraestructura del 6GStarLab, tant en òrbita com terrestre, permetrà assentar les bases de la connectivitat 6G, la sisena generació de tecnologia mòbil que oferirà connexions més ràpides, amb una latència ultrabaixa i una àmplia gamma d'aplicacions innovadores.
Entre altres, aquesta tecnologia pot permetre la millora de les comunicacions en zones rurals i aïllades, facilitant l’accés a serveis essencials com la telemedicina i l’educació a distància.
També pot contribuir a la prevenció i mitigació d’incendis i altres desastres naturals, a l’impuls de la mobilitat autònoma, garantint la connexió de vehicles intel·ligents, i a l’establiment d’una nova generació de comunicacions segures, fonamentals per protegir els sistemes governamentals, financers, empresarials i personals davant les creixents amenaces de ciberseguretat.
En aquest sentit, Sergi Figuerola, director general de la Fundació i2CAT, ha remarcat que l’objectiu de la missió és «validar aquesta tecnologia» que podria donar cobertura global a tot el territori per tal que sigui un complement de les xarxes terrestres. «Hi ha un buit molt important i una possibilitat de coneixement molt gran en desplegar l'equivalent que tenim a la Terra a nivell d'Espai», ha detallat Figuerola.
Alhora, els impulsors del projecte han remarcat que permetrà a Catalunya «posicionar-se» en l’ecosistema del New Space i «atreure talent» europeu i mundial. «El desenvolupament de satèl·lits com aquests ens permetrà atreure projectes de constel·lacions cada vegada més grans que permetin efectivament donar aquest tipus de serveis de telecomunicacions», ha dit Jordà.
Fins ara la Generalitat ha enlairat tres nanòsatèl·lits a l'espai i a la tardor preveu aquesta quarta missió satel·litària. En aquest cas, anirà més enllà de les dues que s'han fet en l'àmbit de la connectivitat -l'Enxaneta i el Minairó- perquè permetrà l'experimentació de tecnologies 6G de manera oberta.
«Estem parlant d’una fita històrica per la indústria espacial de Catalunya perquè no només demostra que som capaços de fer aquests satèl·lits amb tecnologia 100% catalana, sinó que ens posicionem com els primers d’Europa a tenir tecnologia oberta en el conjunt de l’experimentació per les empreses en l’àmbit del 6G», ha dit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
Estació òptica terrestre a Mora la Nova
La missió també preveu actuacions «des de terra», en concret, a Móra la Nova, des d’on es controlaran els experiments del satèl·lit. L’equipament inclourà una estació òptica terrestre que permetrà establir comunicacions làser i retransmetre dades d’alta velocitat tant en descàrrega com en pujada. Segons han detallat, la tecnologia òptica utilitzada és un precursor de les comunicacions quàntiques del futur i permetrà desenvolupar sistemes d'apuntament més precisos per a connexions entre satèl·lits.
El segment terra també inclourà una estació de seguiment de banda ampla (Ka-band), una tecnologia «clau» per a les futures xarxes 6G no terrestres. L’objectiu final és integrar les xarxes terrestres i no terrestres 6G per oferir una connectivitat global i ubiqua, «imprescindible per a la prestació de serveis de banda ampla a escala mundial».