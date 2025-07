Reactivada la recerca de dues persones que haurien caigut al riu Foix a Cubelles

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers han reactivat a les vuit del matí la recerca de dues persones que, segons testimonis, haurien caigut al riu Foix aquest dissabte a Cubelles (Garraf). Fins a la matinada s'ha revisat la riera des de l'últim punt d'albirament sense obtenir resultats.

Bombers ha activat la unitat mitjana de comandament i ha desplaçat efectius del GRAE subaquàtic, dotacions terrestres, l'helicòpter i la unitat de drons. També hi participen els Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha dit que, de moment, no consta cap denúncia per desaparició. Ha considerat també que se'ls va avisar de la crescuda del riu «amb poc marge de temps». «Quan ja ho teníem a sobre», ha manifestat.

Fonoll ha explicat que s'està intentant «aclarir la veracitat» de la desaparició. Ha afegit, però que un dels testimonis manté que va veure des d'un balcó com dues persones queien al riu i en baixar ja no les va veure. «Potser són estrangers, avui potser és el dia X en què algú les reclami», ha manifestat.

L'alcaldessa ha explicat que la tromba d'aigua va venir pel «sobreeiximent» del pantà de Foix, ja que té les comportes «obstruïdes». Aquesta situació es va viure quan ja no plovia a Cubelles, cosa que Fonoll ha dit que sempre passa, ja que l'aigua que cau dalt del riu, per l'Anoia i l'Alt Penedès, la recull el pantà, quan el pantà ja està ple, l'«expulsa» cap al riu, que desemboca a Cubelles.

Des d'aquesta desembocadura, ha reconegut que hi ha feina «per molts dies» i que hi ha veïns que encara no tenen ni llum ni aigua i alguns no poden sortir de casa. Entre d'altres, ha dit que la passarel·la del tram final del riu, a la zona on haurien caigut aquestes persones, està «destrossada».

L'alcaldessa ha assegurat que «mai» havia vist una situació així a Cubelles, tot i haver viscut tres riuades. Ha explicat que està en contacte permanent amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i des d'aquesta li han fet arribar que es van assolir més de 200 m3/segon d'aigua. «Ni l'Ebre en els seus millors moments. Hem tingut molta sort m'han dit», ha declarat l'alcaldessa.

Prevenir en el futur

L'alcaldessa ha explicat també que aquest dilluns faran una valoració de la situació i de com evitar que una cosa així torni a passar. Malgrat tot, ha insistit que la situació es dona perquè les comportes del pantà estan obstruïdes. «Estem en mans de l'ACA», ha afirmat.

A més, ha explicat que les antenes instal·lades en torres amb sirenes per alertar en cas d'incident al pantà de Foix encara no estan en marxa.