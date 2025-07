Els Bombers mantindran la recerca dels dos desapareguts a Cubelles fins a esgotar totes les accions possibles

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers mantindran la recerca de les dues persones que haurien caigut al riu a Cubelles fins que esgotin totes les accions possibles. Tot i no haver-hi denúncia, els efectius treballen amb la hipòtesi que les dues persones haurien estat arrossegades pel riu, tal com afirma un testimoni.

El cap d'intervenció dels Bombers, Ricard Costa, diu que l'últim punt d'albirament va ser a uns 177 metres de la costa i que el dispositiu de recerca va de 200 metres més amunt d'aquest punt -pels contracorrents- i fins a 500 metres més enllà de la costa, en un rang de dos quilòmetres de platja. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat «prudència» als ciutadans en les zones afectades i ha defensat que s'havia alertat tothom a temps.

El testimoni hauria vist com una dona i un jove queien al riu. A partir d'aquí es va activar el dispositiu de recerca, que els Bombers mantindran de forma «activa», en paraules de Parlon. Costa ha afegit que no treballen amb un límit temporal i ha insistit que faran tot allò que poden fer per trobar els dos desapareguts. En aquest sentit, ha dit que tenen, de moment, feina per a tot el dia.

Una cinquantena de serveis oberts a Cubelles

A Cubelles, els Bombers han rebut avís d'un centenar de serveis, dels quals encara tenen oberts una cinquantena. El cos ha dividit l'operatiu en dos blocs: d'una banda, atendre els serveis per inundacions i assistències tècniques, i de l'altra el dispositiu de recerca de les dues persones que haurien desaparegut. Hi treballen amb uns 70 bombers i 25 vehicles, entre els quals GRAE, l'helicòpter, el grup caní i el de drons.

Parlon defensa que es van prendre mesures per «protegir» la ciutadania

La consellera ha defensat que es van prendre mesures per prevenir i «protegir» la ciutadania. Ha dit també que les alertes es van enviar a l'hora correcta, tot i que ha reconegut que hi va haver algun problema amb algunes companyies i s'ha reportat per buscar-hi solució.

Parlon ha afegit que es va informar que calia retirar cotxes de rieres i zones inundables i que tothom sabia «que havia d'estar a casa». La consellera ha reiterat la importància de seguir els avisos de Protecció Civil: «Encara que veiem que no plou, que fa sol, que sembla que els de Protecció Civil estan exagerant, les coses passen».

En aquest sentit, ha demanat que es mantingui la prudència, especialment en les zones que han quedat afectades per la dana, i que es compleixin les normes que hagin decidit des dels ajuntaments, com per exemple no apropar-se a la zona de platges, al passeig Marítim o a la desembocadura del riu Foix a Cubelles.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha fet també una crida a la ciutadania perquè no s'acosti a aquestes zones on s'ha tancat el pas. Sobre els dos desapareguts, ha dit que es mirarà si és o no una falsa alarma i ha insistit que l'aigua venia del «sobreeiximent» del pantà.