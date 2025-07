Només 8.000 dels 12.000 socorristes necessaris a Catalunya tenen titulació reglamentària

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic (AECSA) denuncia que s’incompleix la llei i hi ha socorristes treballant que no segueixen la normativa. AECSA calcula que cada estiu es necessiten prop de 12.000 professionals per cobrir la temporada a platges i piscines, i només n’hi ha uns 8.000 amb la titulació reglamentària.

«Quan s’obren les instal·lacions i calen socorristes, la gent a la desesperada fa qualsevol cosa», explica Johnny Acevedo, president d’AECSA, que reclama al Govern que s’assegui amb el sector «per buscar solucions i aconseguir que tots els socorristes estiguin en condicions de poder treballar de forma tranquil·la». Des de la patronal alerten del perill que suposa la falta de socorristes titulats.

Des que va canviar la normativa per treure’s la titulació de socorrista el 2015, el nombre de persones acreditades per fer aquesta feina s’ha reduït considerablement. Així ho alerta l’Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic (AECSA), que assegura que «cada cop costa més trobar socorristes per treballar».

Falten 4.000 socorristes cada estiu

La patronal del sector calcula que cada estiu fan falta uns 12.000 professionals del salvament aquàtic per fer les tasques de vigilància i socors, si s’escau, a platges, piscines i parcs aquàtics de Catalunya. Tanmateix, sosté que només n’hi ha uns 8.000 que compleixen la normativa.

Un escenari que, alerta, aboca al perill. «A l’estiu, quan s’obren platges i piscines, si no es troben socorristes es busquen solucions a la desesperada», exposa Johnny Acevedo, president d’AECSA, que assegura que «a vegades, hi ha menys socorristes treballant dels que caldria o, fins i tot, s’hi posa algú sense la titulació, tant si té com no coneixements de rescat aquàtic i de suport vital bàsic».

Des que va arrencar la campanya d’estiu el 15 de juny, vuit persones han mort per ofegament a les platges catalanes. «Cada víctima és molt, però per sort hi ha poques víctimes tenint en compte la situació de la professió a Catalunya», exposa el president d’AECSA.

Dos anys de formació

Actualment, per ser socorrista cal cursar un cicle formatiu de grau mitjà en Salvament i Socorrisme d’un o dos cursos acadèmics, depenent de si es vol treballar en piscines o platges respectivament. I després, és imprescindible inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). Un pas automàtic si es ve del cicle, però que requereix acreditar un mínim de 700 hores d’experiència prèvies –equivalents a un parell de temporades de feina–, si es té una titulació anterior al 2015.

«Fa deu anys que perdem gent formada per fer de socorrista», denuncia Acevedo, assegurant que és una situació a què s’ha arribat a causa del canvi de normativa el 2015. «Ara per ser socorrista i poder exercir has de seguir un procés llarguíssim i dedicar-hi molt temps, quan abans es feia amb formacions intensives de mesos», critica el president d’AECSA.

En aquest sentit, afegeix que «això ha fet que el nombre d’inscrits a les formacions de socorristes decaigui tant, que sigui insuficient per cobrir totes les places». A més, Acevedo recorda que «cal tenir present que la de socorrista és, majoritàriament, una feina temporal i estacional, que solien fer estudiants».

Millorar les condicions laborals

En paral·lel i per intentar millorar les condicions laborals del sector, AECSA va promoure l’any passat el primer conveni de salvament i socorrisme en el medi natural. «La voluntat és que el personal que hi treballa estigui ben remunerat i reconegut», assegura el president de la patronal, que afegeix que «ha estat una tasca de molts anys en la que es continua treballant, però falta que els polítics també se la creguin».

En la mateixa línia, el sector demana que s’allargui la temporada. «No té cap sentit que s’obrin les platges a mitjans de juny, com s’ha fet tradicionalment, quan molt abans ja fa molta calor i les platges s’omplen al maig», diu Acevedo, que afirma que «cal assegurar-se que el bany sigui el més segur possible i més en un país tan enfocat al turisme».

Per tot això, la patronal reclama poder asseure’s amb el Govern «per buscar solucions» al problema amb què fa anys conviu el sector. «Des d’AECSA volem poder reunir-nos amb els polítics perquè coneguin la realitat del sector de primera mà i buscar solucions perquè tots els socorristes que exerceixen ho facin complint la llei».