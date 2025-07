Els Bombers reben més de 800 avisos pel temporal des de l'inici de l'episodi de pluges

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers han rebut més de 800 avisos pel temporal des de l'inici de l'episodi de pluges. En la darrera hora, entre les 16.30 i les 17.30 hores d'aquest dissabte, han comptabilitzat fins a 148 alertes, la majoria provinents de la regió metropolitana sud.

Per municipis, Vilanova i la Geltrú ha concentrat 53 avisos, Vilafranca del Penedès 35 i Igualada 15. Anteriorment, entre les 14.30 i les 15.30, el cos d'emergències havia rebut 22 avisos, també la majoria concentrats a la metropolitana sud; i entre les 13.30 i les 14.30 hores 150 alertes.

En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins al migdia 500 trucades, la majoria de l'Anoia (157) i l'Alt Penedès (64). Per municipis, destaquen Igualada (109) i Vilafranca del Penedès (46). D'altra banda, les pluges estan afectant la circulació a diverses carreteres.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), està tallada l'N.340 a Santa Margarida i els Monjos en ambdós sentits, a la C-17 hi ha tallat un carril en sentit nord per caiguda d'arbres i a l'AP-7 hi ha vuit quilòmetres de retencions en ambdós sentits entre Olèrdola i Castellet i la Gornal, amb presència de vehicles al voral.