Els casos de covid-19 repunten en els últims dies

La transmissió del coronavirus ha registrat un lleu repunt en els darrers dies, amb una incidència estimada de 78 casos per 100.000 habitants, la més alta aquest any; la setmana anterior aquesta taxa era de 46,5, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC).

L’atenció primària ha diagnosticat 1.812 casos en l’última setmana, del 30 de juny al 6 de juliol, pels 1.373 de l’anterior. També és la dada setmanal de diagnòstics més alta aquest any.

Un repunt de covid posterior a la grip es va registrar l’any passat en aquest període, tot i que enguany és «probable que estigui relacionat amb el canvi de predominança de variant», apunten des del SIVIC. Els ingressos es mantenen estables a nivells molt baixos. El SIVIC, amb dades actualitzades aquest dimarts, mostra que el coronavirus és el més predominant (26% de les mostres) entre els virus respiratoris, seguit del parainfluenza (20%) i del rinovirus (15,2%).

La variant XFG del coronavirus és la més predominant (71%), segons l'última seqüenciació disponible, fa tres setmanes. Els professionals de l’atenció primària han registrat un augment de diagnòstics de covid-19 en tots els grups d’edat.