Salut Pública alerta de l’augment de dengue des del 2022 tot i que els contagis locals són minoria

Salut Pública ha detectat del 2022 al 2024 un augment de casos de dengue a Catalunya, pràcticament tots importats d’altres països. Concretament, 121 el 2022; 145 el 2023 i 262 el 2024. D’aquests, 11 (2%) van ser contagis d’origen autòcton, és a dir, en persones que no havien viatjat a països on el dengue és endèmic. Són dades de Salut que, en coordinació amb altres departaments, extrema a l'estiu la prevenció i control per evitar malalties infeccioses transmeses per mosquits (arbovirosis).

Els responsables sanitaris assumeixen que si es manté l’expansió del dengue arreu del món, sobretot per la crisi climàtica i els viatges, Catalunya acabarà sent zona endèmica, però volen «guanyar temps» i endarrerir aquest escenari al màxim possible.