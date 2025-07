Ja a la venda els nous abonaments per a trens regionals de Renfe vàlids a partir de l’1 de juliol

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els nous abonaments de trens regionals de Renfe vàlids a partir de l'1 de juliol i fins a finals d'any ja es poden adquirir des d'aquest divendres. Els títols mensuals comptaran amb una bonificació del 60% -inicialment havia de ser del 40%, però la Generalitat va anunciar després que hi afegia un descompte del 20% addicional-.

Permetrà fer viatges il·limitats i tindrà vigència d'un mes a partir de la data escollida per al viatger. Els abonaments estaran associats a un origen i destinació. D’altra banda, també es podran comprar els abonaments de 10 viatges bonificats amb una reducció del 40% del preu i vàlids durant un any.

De la mateixa manera que als trens de Rodalies, els joves també tindran a l’abast descomptes especials amb l’abonament mensual per persones d’entre 15 i 25 anys. En aquest cas, el títol tindrà una validesa d’un mes i permetrà fer viatges il·limitats entre un origen i destinació seleccionats amb un descompte del 70% de la tarifa.

També estarà disponible l’abonament infantil que permetrà el passatge gratuït dels menors de 15 anys. D’altra banda, el servei Avant Exprés de Barcelona a Tortosa, gaudirà de les mateixes bonificacions que les previstes per als trens regionals, amb un preu de 61,80 euros per a l’abonament exprés i de 107,15 euros per a l’abonament mensual.