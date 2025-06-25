Societat
Indignació de l'associació Todos En Azul per quedar fora de les subvencions públiques
L'entitat, dedicada a l'atenció de persones amb autisme, denuncia quatre anys seguits de silenci administratiu i reclama més transparència i suport per a les associacions petites
L’associació Todos En Azul, dedicada a la defensa i suport de les persones amb autisme i les seves famílies, ha manifestat públicament la seva indignació i impotència després de quedar, per quart any consecutiu, fora de les subvencions del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per al període 2025-2026.
En una publicació a les seves xarxes socials, l’entitat denuncia que, malgrat haver presentat dues sol·licituds completes, dins del termini i ajustades a les bases de la convocatòria, no han rebut cap notificació oficial. Afirmen que no apareixen ni com admesos, ni com exclosos, ni com denegats en els llistats provisionals, una situació que consideren una manca de transparència i un clar cas de «invisibilització» de les entitats petites.
«Som una entitat petita però molt activa, que treballa des del territori amb passió i compromís», expliquen des de l’associació. «Però la burocràcia ens ofega i la sensació és que les entitats petites no comptem.»
Todos En Azul reclama respostes i demana que l’administració escolti i tingui en compte el paper imprescindible de les associacions petites, que sovint fan molta feina amb pocs recursos. L’entitat ha fet una crida a la ciutadania per ajudar a difondre la seva situació i visibilitzar la injustícia que denuncien.