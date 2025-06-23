Meteorologia
Protecció Civil activa l'alerta PROCICAT per l'onada de calor prevista per als pròxims tres dies
Les altes temperatures afectaran especialment el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, però també la Plana de Lleida
Protecció Civil ha activat aquest dilluns el pla PROCICAT per l'episodi de calor intensa que es preveu que duri almenys fins dimecres i que faci que se superin en molts indrets els llindars de calor nocturna. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una onada de calor durant tres dies consecutius a les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i que aquest dilluns i dimarts també afectarà la Plana de Lleida i dimecres el litoral i prelitoral central i nord. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) està en fase 2.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància amb persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Per fer front als episodis de calor, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i Protecció Civil recomanen hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació, que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert i beguin més aigua de l'habitual i si se surt a fer esport que sigui en les hores de menys calor.
També es recomana a les persones que no tenen ventiladors o aire condicionat a casa que vagin almenys un parell d'hores a un indret com un centre comercial o equipament públic amb aire condicionat i visitar familiars o persones grans que viuen soles per garantir que s'hidraten i segueixen els consells davant temperatures elevades. En el cas de les mascotes, subratllen que cal pensar en el seu benestar i treure-les a passejar en les hores més fresques i que durant el dia tinguin aigua a l'abast.