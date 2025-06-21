Societat
Els petards de baixa sonoritat guanyen terreny per Sant Joan com una aposta pel respecte a col·lectius sensibles
L'empresa de petards la Traca estima que representaran un 60% de les vendes d'enguany
Els petards de baixa sonoritat guanyen terreny per Sant Joan com a senyal de respecte a col·lectius sensibles com el dels infants i la gent gran, però també cap els animals de companyia. Així ho assegura la firma de petards la Traca, que estima que el 60% de les seves vendes per aquesta revetlla correspondran a productes que no superen els 96 decibels.
La companyia va començar a potenciar aquesta línia fa uns anys amb una oferta que inclou articles com fonts, coets i una novetat d'enguany, una espasa lluminosa batejada com Excalibur. El director de màrqueting, Pol Moya, defensa que aquesta aposta és clau per mantenir viva la tradició de Sant Joan en un moment en què creix la consciència sobre els efectes negatius del soroll en l'entorn
La Traca preveu que enguany se superaran els nivells de venda dels petards de baixa sonoritat, que l'any passat van suposar un 55% del total que van expedir a través de la seva xarxa de botigues i casetes. La previsió global de vendes també és optimista, un augment del 10% respecte al 2024, quan la firma va facturar uns 2 milions d'euros durant la campanya.
L'èxit dels productes de baixa sonoritat respon, segons Moya, a una major sensibilitat social. «Hi ha famílies amb nens, persones amb autisme o amb mascotes que fins ara es veien forçades a evitar la festa, i que ara tenen una alternativa que els permet participar-hi».
La firma va reforçar l'interès en aquest tipus de pirotècnia fa uns anys, quan el seu CEO va encendre una font amb els seus fills. «Estaven encantats amb els colors, però quan van començar les explosions, els nens es van espantar i van començar a plorar», assenyala Moya, moment en què van fer una reflexió sobre la possibilitat de potenciar un tipus de producte més centrat en la llum i l'espectacle i menys en el soroll.
L'empresa va estudiar els límits auditius recomanats per les Nacions Unides, de 120 decibels com a màxim, i es va inspirar en una proposta d'associacions internacionals que reclamaven limitar-los a 96 decibels, «el soroll que pot fer un assecador de cabells», destaca Moya.
Amb aquesta base, van començar a catalogar i desenvolupar productes que no superessin aquest nivell, sobretot fonts visuals, coets o una novetat que ha entrat amb força enguany, l'espasa Excalibur: «En obrir les casetes, ja ens han demanat molt aquest producte», diu Moya.
Més sensibilitat a Catalunya
El director de màrqueting de la Traca assegura que aquesta tendència per a petards amb menys soroll és especialment marxada a Catalunya, on es registra una major obertura a la innovació. «Al mercat espanyol encara hi ha una forta cultura del petard tradicional, però aquí veiem un interès creixent per opcions més respectuoses», destaca.
A més, destaca que des de l'empresa havien registrat una davallada de vendes pel soroll que comporten els petards amb tro, i veuen, així, la innovació sobre el producte com una manera de garantir la continuïtat de la tradició. Això no treu, però, que segueixin venent petards amb so: «Hi ha demanda pels trons i petards clàssics, nosaltres no renunciem a aquest públic, però apostem per ampliar el ventall», afegeix Moya.