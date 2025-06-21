Successos
Els Bombers ordenen confinar Cervera per l’incendi de la Segarra i envien una alerta als mòbils
El foc afecta unes 180 hectàrees sobretot agrícoles, però els Bombers calculen que pot afectar-ne més de 400
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta a tots els mòbils al voltant de Cervera, Granyanella, la Mora, la Curullada, Tordera i Fonolleres per confinar la població a causa del fum de l’incendi, majoritàriament agrícola, iniciat a Granyena de Segarra.
El foc afecta ja unes 247 hectàrees, la majoria agrícoles, segons els Agents Rurals, però els Bombers calculen que pot arribar a superar les 400. El Servei Català de Trànsit ha tallat algunes carreteres, com l’autovia A-2 entre Cervera i Tàrrega, un tram de 17 quilòmetres, en els dos sentits, i es fan desviaments cap a l’AP-2 a Soses. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb més de 200 efectius.També s’ha tallat la N-IIa a la Granyanella i Cervera i l’L-303, L-311B, i LV-2141 a Cervera.
L’avís s’ha rebut a les 13.27 hores i en aquests moments hi ha desplaçades 62 dotacions (entre camions d’aigua i vehicles lleugers de coordinació i comandament), entre les quals efectius dels GRAF (Grup d’Actuacions Especials), EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal) i del GROS (Grup Operatiu de Suport) que s’hi desplacen amb la unitat pesada, UCP, per establir el Centre de Comandament.
A més, hi ha activades 12 aeronaus de la Unitat de Mitjans Aeris ( 3 helicòpters de comandament, 4 helicòpters bombarders i 5 avions de vigilància i atac). Fins al lloc també s’hi han desplaçat el Grup de Suport Aeri (GSA) i la unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) del Cos d’Agents Rurals.
També 9 indicatius dels Mossos d’Esquadra, l’equip conjunt del SEM i Bombers de la Generalitat, efectius de les ADF (Agrupacions Defensa Forestal i del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis del Departament d’Agricultura).
L’incendi propaga ràpidament a través dels camps que estan sense segar. És per això, que es compta amb el suport dels pagesos amb els tractors per anar ancorant trams del perímetre. Des de la unitat del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) també s’han realitzat maniobres de foc tècnic. Estan desplegats en una àrea de treball d’unes 400 hectàrees.
Incendis simultanis
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis forestals de Catalunya (Infocat) per la simultaneïtat d'incendis en diferents punts del país: Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), Sant Salvador de Guardiola (Bages) i Granyena de Segarra.
Entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell s’ha rebut l’avís a les 14.08 hores d’un incendi topogràfic a uns 200 metres de l’AP-7, sense afectació a l’autopista, segons informa el Servei Català de Trànsit. L’incendi afecta una zona de vegetació d’unes 4 hectàrees i hauria afectat alguna barraca.
No consten persones ferides. S’hi treballa amb 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Es prioritzen la cua i el flanc esquerre, que és per on hi ha més potencial per propagar. S’ha demanat el tall de la catenària perquè els efectius puguin treballar amb seguretat
A Sant Salvador de Guardiola ha cremat un paller, un magatzem amb material i vehicles agrícoles i el foc ha propagat per vegetació forestal, a prop de la carretera C-37z. L’avís s’ha rebut a les 14.04 hores. Hi treballen 11 dotacions terrestres i 1 helicòpter. L’incendi de vegetació està controlat però cal acabar de rematar, amb maquinària pesant, el foc de paller. S’han cremat 1,5 hectàrees aproximadament.
Finalment, a les 13.12 hores, els Bombers de la Generalitat rebien l’avís d’un altre incendi de vegetació agrícola, ja controlat, a Ivars d’Urgell, a la zona de la Coma. A lloc, 5 dotacions terrestres que estan revisant el perímetre per descartar punts calents. El foc ha cremat unes 3 hectàrees.