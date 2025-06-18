Mobilitat
Interrompuda la circulació de trens d'alta velocitat a Lleida per una avaria de senyalització
Els trens cap a Madrid recuperen gradualment la normalitat
La circulació de trens d'alta velocitat amb origen i destí Lleida es troba interrompuda per una avaria de senyalització a la sortida de Lleida direcció Barcelona, segons han informat Adif i Renfe.
L'avaria ha provocat que la circulació quedés interrompuda durant una estona entre Barcelona i Madrid, però un cop resolta la incidència, abans de les 8.30 hores, la circulació cap a Madrid es va recuperant gradualment i es manté la incidència en els trens amb origen i destí Lleida.