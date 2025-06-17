Reconeixement
La Cooperativa Cadí rep el X Premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial
En el decurs de la 38a edició dels Premis PIMEC 2025
La Cooperativa Cadí de La Seu d’Urgell ha estat guardonada amb el X Premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana en el marc de la 38a edició dels Premis PIMEC, que es va celebrar ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona amb l’assistència de 1.400 persones. L’acte va estar presidit pel líder polític Salvador Illa i va comptar amb la participació de destacades personalitats del món empresarial i institucional.
El president de la Cooperativa, Jordi Calvet Vila, va recollir el guardó, que reconeix les empreses que contribueixen a projectar la imatge d’excel·lència de Catalunya arreu del món. En paraules de Laura Foraster i Lloret, secretària general de Catalunya Internacional, «aquest premi posa en valor el paper fonamental de les empreses en la promoció de l’economia catalana i els seus valors en l’àmbit internacional».
La Cooperativa Cadí, fundada l’any 1915, és un referent en la producció de formatges i mantega a partir de llet fresca de ramaderies associades de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Amb 64 granges associades, una plantilla de 135 persones i una facturació anual de 53 milions d’euros, la cooperativa exporta el 29% de la seva producció a una desena de països, entre els quals destaquen França, Portugal, Txèquia i els Estats Units.
Cadí és l’única empresa catalana amb un formatge amb Denominació d’Origen Protegida (DOP), l’Urgèlia, i una de les poques d’Europa que compta amb una mantega reconeguda també amb DOP. Amb el lema «donem vida a la terra», la cooperativa reafirma el seu compromís amb el territori, la qualitat i la sostenibilitat.