Alerta sanitària: ordenen la retirada d’aquests cosmètics a Catalunya
L’empresa fabricant produïa productes cosmètics sense complir la normativa legal ni les bones pràctiques de fabricació
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha anunciat el cessament de l’activitat de fabricació, comercialització i retirada del mercat de tots els productes cosmètics de les marques Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological i ExtrAroma. Aquesta mesura afecta a tots els lots fabricats per l’empresa Global Comarcs, S.L., després de constatar-se greus irregularitats a la seua producció.
Segons ha informat l’AEMPS, l’empresa no disposava de la declaració responsable necessària per exercir l’activitat de fabricació de productes cosmètics. A més, les instal·lacions utilitzades no complien els requisits legals establerts al Reial Decret 85/2018, que regula l’elaboració i comercialització d’aquest tipus de productes a Espanya.
La Sotsdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques de la Generalitat de Catalunya va dur a termela inspecció que va detectar l’incompliment de les bones pràctiques de fabricació. Així mateix, es va comprovar que els productes afectats no complien els requisits d’etiquetatge, comprometent la seguretat dels consumidors.
Productes afectats
El llistat inclou una àmplia gamma de cosmètics, com cremes, gels, xampús, serums, olis essencials i locions. Entre ells es troben productes populars com:
- Pirinherbsan Dolebalm, Med Epitelium, Fortepil Plus ampollas.
- Fontdeblanc Sérum vital facial, Crema antiestrías, Mascarilla dérmica flor de tilo
- Mythological Eros (antiestrés), Venus (drenant), Hércules (descontracturant)
- Extr.Aroma Aceites esenciales, Crema de karité
El llistat complet ha estat publicat per l’AEMPS al costat de la nota oficial.
Recomanacions a consumidors i punts de venda
L’AEMPS adverteix els usuaris que no utilitzin cap dels productes esmentats i recomana la seua eliminació immediata. Per la seva part, s’insta als punts de venda a retirar del mercat els productes de les marques afectades i contactar amb l’empresa responsable.
Aquesta acció forma part de les tasques de vigilància i control de l’AEMPS per garantir la seguretat i qualitat dels productes cosmètics disponibles al mercat espanyol.