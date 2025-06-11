Educació
Educació restringirà encara més l'ús de mòbils als centres educatius
Niubó va encarregar a una comissió d'experts avaluar la prohibició també a l'aula a l'ESO
El Departament d'Educació restringirà encara més l'ús de mòbils als centres educatius, segons ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en declaracions a RAC 1. «Aniran en la línia de restringir més», ha dit Illa. Divendres està previst que la consellera presenti les mesures que adoptarà el departament en el marc del Pla de Digitalització Responsable després que una comissió d'experts hagi avaluat les intencions inicials d'Educació. Fa uns mesos, Niubó va apostar per ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives, i restringir l'ús de pantalles a infantil.
Actualment, ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària però sí a secundària amb finalitats educatives. Educació vol anar més enllà i va demanar que s'avalués ampliar la prohibició també a l'ESO. «Anticipo que les mesures aniran en línia restrictiva», ha insistit Illa, que ha remarcat que ell és més «de llibre que de pantalla, i paper i llapis que teclat». El president ha explicat que Niubó va traslladar les mesures que plantejaria aquest divendres durant la reunió del Consell Executiu de dimarts.