Cultura
Concerts i festivals a Catalunya: tot el que has de saber per gaudir de l’estiu més intens en música
Guns N' Roses, Billie Eilish, Imagine Dragons o Jennifer López són alguns dels principals noms que actuaran a Barcelona
El Primavera Sound donarà el tret de sortida aquesta setmana a una agenda atapeïda de grans concerts i festivals de música que s'allargarà tot l'estiu a Barcelona i a la resta de Catalunya. Guns N' Roses serà, dilluns vinent, el primer gran grup que tocarà a l'Estadi Olímpic, i al llarg dels pròxims dos mesos, altres noms internacionals com Billie Eilish, Imagine Dragons o Jennifer López passaran per l'Anella Olímpica de la capital catalana. En conjunt, segons una recopilació de l'ACN, una vintena d'estrelles faran grans concerts a la ciutat –incloent artistes catalans com Aitana o Els Amics de les Arts –als quals se'ls ha de sumar una trentena més de festivals de música arreu del país amb bandes com Wilco o The Corrs.
Axl Rose i la resta dels rockers de Guns N' Roses actuaran el 9 de juny en un estadi a Montjuïc que es vestirà de gala també l'1 de juliol per a rebre Imagine Dragons, el 10 de juliol per a Lola Índigo i el 19 de juliol per a la catalana Aitana. Els últims concerts d'aquest estiu a l'Estadi Olímpic seran els del raper Kendrick Lamar (30 de juliol), el grup de k-pop coreà Black Pink (9 d'agost) i el també raper Post Malone (12 de setembre).
El cartell ple d'estrelles d'abast mundial al llarg de l'estiu estarà compartit amb el Palau Sant Jordi, amb dos concerts de Billie Eilish (14 i 15 de juny), un de Rigoberta Bandini (28 de juny), dos més de Rauw Alejandro (11 i 12 de juliol), la visita de Jennifer López (15 de juliol) i de la primera actuació de Santana en dues dècades a Barcelona (26 de juliol).
Els frenètics juny i juliol a Montjuïc es completaran amb, entre d'altres, un xou d'Amaral (13 de juny) al Sant Jordi Club, abans que durant l'agost baixi la intensitat i el mes de setembre es reprengui els dies 8 i 9 amb dues actuacions de Quevedo al Palau.
Tots els concerts dels pròxims mesos a l'Anella Olímpica encara ofereixen entrades a la venda, excepte els dos de Billie Eilish i el d'Imagine Dragons, que ja han penjat el 'sold out'. Els fans del britànic Robbie Williams també tenen encara l'oportunitat d'adquirir tiquets pel seu concert a l'RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat el 5 de juliol, així com els de Jason Mraz (15 de setembre al Palau de la Música).
Sabrina Carpenter, Franz Ferdinand, Sara Baras o The Corrs als festivals d'estiu
Més enllà de la vintena de grans concerts destacats per l'ACN, una vintena més dels festivals de música més destacats que se celebraran arreu del país portaran desenes més d'artistes tant internacionals com locals durant les properes setmanes i mesos.
Charli XCX o Sabrina Carpenter són algunes de les caps de cartell del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona aquesta setmana, que precedirà el Sónar, a la Fira Montjuïc i a la Fira Gran Via, el cap de setmana següent. L'esdeveniment de música electrònica coincidirà en dates amb el Cabró Rock, a Vic.
Durant tot l'estiu, cada setmana arrenquen festivals, com el Share Festival (20 i 21 de juny), el Rock Fest (del 26 al 28 de juny), el Canet Rock (5 de juliol) i el Cruïlla (del 9 al 12 de juliol) a l'àrea de Barcelona. A Vilanova i la Geltrú, el Vida Festival (del 3 al 5 de juliol) acollirà Mushka o Mama Dousha, i coincidirà en dates amb el ViJazz de Vilafranca del Penedès. Encara al Penedès, el Festival Internacional de Música Pau Casals començarà el 12 de juliol i el de Terramar, a Sitges, el 25 de juliol amb noms com The Beach Boys, Lax'n'busto o Zaz, que també anirà al Sons del Món de Roses.
Els cicles de concerts de diverses setmanes tornaran a les comarques gironines entre el juliol i l'agost, amb Tom Jones i Franz Ferdinand al Cap Roig, Joyce DiDonato i un homenatge a Pau Casals i Conxita Badia a Peralada, i Europe inaugurant Porta Ferrada. A la Costa Daurada, la 50a edició del Festival de Cambrils començarà el 30 de juliol i portarà Queralt Lahoz, Maria del Mar Bonet o diversos grups de versions, i a Barcelona, les Nits de Barcelona començaran amb Sara Baras, mentre que l'Alma Festival engegarà amb Wilco i també comptarà amb The Corrs i Alan Parsons. Al seu torn, a diversos municipis pirinencs gaudiran d'una cinquantena de concerts entre juliol i agost en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus.
Lady Gaga, Katy Perry i Marilyn Manson a la tardor
La intensitat de festivals i concerts anirà a la baixa el mes de setembre, però durant la tardor també s'esperen noms destacats com Joaquín Sabina (2 i 4 d'octubre), Lady Gaga (28, 29 i 31 d'octubre), Jamiroquai (6 de novembre) i Katy Perry (9 de novembre) al Palau Sant Jordi de Barcelona. Pel mateix escenari també passaran Roxette (16 de novembre) o Marilyn Manson (27 de novembre), així com els catalans Lágrimas de sangre (14 i 15 de novembre), Mónica Naranjo (19 de novembre) i Nil Moliner (27 de novembre). Entre els concerts a altres escenaris, destaca el comiat de Roba Estesa a la Paral·lel 62 (11 i 12 de desembre).