Política
Turull respon a Feijóo que «la defensa del català es demostra amb fets» i l'acusa de «boicotejar-ne» l'oficialitat
El secretari general de Junts qualifica d'«indigne» la seva actitud i diu que viu en una «realitat paral·lela»
Jordi Turull ha respost a Alberto Núñez Feijóo que «la defensa del català es demostra amb els fets» i no «boicotejant-ne» l'oficialitat a la Unió Europea. Així ho ha assegurat aquest diumenge des de Sant Cugat del Vallès, després que el líder del PP assegurés ahir des de Castelldefels que no li poden donar «lliçons de defensar» les llengües cooficials.
Turull ha qualificat d'«indigne» l'actitud Feijóo i ha dit que viu en una «realitat paral·lela». De la mateixa manera, també ha contraposat que Junts ha «garantit inversions a Catalunya» des del Congrés, mentre el PP ha «promès pluges de milions» que no han arribat.