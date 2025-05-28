Laboral
Randstad calcula que Catalunya superarà els 105.000 contractes laborals durant l’estiu
L’empresa de recursos humans preveu que a la demarcació de Lleida hi hagi l’augment percentual més elevat, d’un 15,3%
La campanya turística d’estiu es traduirà en la firma de 108.975 contractes laborals a Catalunya, segons Randstad. Es tracta d’un increment del 10,3% respecte al mateix període de l’any passat, d’acord amb les dades del portal d’ocupació (98.802). Aquest creixement està per sobre de la mitjana estatal prevista per la companyia de recursos humans, que és del 9,4%, i el volum de contractació és el segon més elevat de l’Estat, per darrere d’Andalusia (125.910 contractes). Randstad detalla que per demarcacions, la de Lleida serà la que més augmentarà percentualment, amb un 15,3% (6.695). Les comarques barcelonines ho faran un 11,2% (74.395), les tarragonines un 9,1% (12.480) i les gironines un 5% (15.405).
L’empresa de recursos humans precisa que aquests pronòstics venen impulsats per «sectors claus» com ara la logística, la restauració i el turisme. Al conjunt de l’Estat, Randstad augura un rècord amb uns 700.000 contractes, amb el transport i la logística concentrant prop de la meitat de la contractació.