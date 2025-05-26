Economia
Mercadona supera els 5.000 milions en compres a proveïdors catalans
Pastisfred i Maverick destaquen entre els productors tarragonins amb més volum de venda
Mercadona va fer l’any 2024 compres per valor de 5.226 milions d’euros a 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 petites i mitjanes empreses catalanes o amb seu a Catalunya. Aquest fet suposa un increment del 4,4% respecte de l’exercici anterior.
Entre les relacions comercials més destacades estan els 39,1 milions de quilos de fruita –peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment– comprats a empreses lleidatanes com ara Catafruit, Nufri, La Coma Fruits o Apetit Fruits, i gironines com Fructícola Empordà i Girona Fruits. Així mateix, Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel i La Selva, entre d’altres, han servit 135 milions de quilos d’embotits a les botigues.
Dins la demarcació de Tarragona destaquen els 13,5 milions d’unitats de pastissos que l’empresa montblanquina Pastisfred ha servit a Mercadona durant 2024. En l’àmbit de la higiene personal, Laboratorios Maverick, a Ulldecona, ha comercialitzat més de 100 milions d’unitats de gels de bany i xampús.
Altres compres notables són els 16 milions d’unitats de quefir líquid que elabora Productes del Moianès a Moià, els 3,5 milions de quilos d’arròs procedents del Delta de l’Ebre, i els més 2,1 milions de quilos de peix fresc del litoral català, entre d’altres.
La inversió de Mercadona a Catalunya també ha estat una constant l’any 2024. Al llarg de l’exercici passat ha continuat avançant en la implantació del seu model de botiga eficient, en l’optimització i millora dels seus blocs logístics situats a Abrera, Sant Sadurní d’Anoia i Sant Esteve Sesrovires, i en la plataforma dedicada exclusivament a donar servei en línia, amb una inversió total de 74,9 milions d’euros.
Pel que fa a la millora de la xarxa de botigues, la companyia ha obert 4 nous supermercats eficients, ha reformat 5 i ha tancat altres 8 per no complir els estàndards de qualitat requerits per la companyia. En total, ha implantat el seu model de botiga eficient en 9 centres durant el 2024.
500 llocs de treball
Al tancament de 2024, Mercadona ha generat 530 nous llocs de treball a Catalunya i ha assolit la xifra de 15.735 persones en plantilla. També aposta per l’equitat amb una política de recursos humans basada en el principi «mateixa responsabilitat, mateix sou», que fa que tant homes com dones tinguin la mateixa retribució. Així el salari mínim d’entrada per al personal base és de 1.685 euros bruts al mes amb progressió salarial fins als 2.280 euros bruts al mes que s’aconsegueix en portar més de 4 anys a Mercadona.