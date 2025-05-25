Política
Illa comença demà un viatge a Japó i Corea del Sud amb la mirada posada en la captació d'inversions
El president es reunirà amb empreses, visitarà centres de recerca i inaugurarà la Setmana Catalana a Osaka
El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença aquest dilluns un viatge institucional al Japó i a Corea del Sud. El president arriba a Tòquio i visitarà Osaka, Kobe, Kyoto i Seül en una ruta que acabarà el 31 de maig.
Illa vol centrar el seu primer viatge intercontinental en l'àmbit econòmic i mantindrà reunions tant amb empreses japoneses com amb companyies catalanes instal·lades als països asiàtics, amb la mirada posada en l'enfortiment de relacions i, sobretot, en la captació d'inversions.
Més enllà de l'esfera econòmica, el viatge també tindrà una vessant enfocada a la recerca i la innovació, amb visites al Centre Riken de Ciència Computacional i al Clúster d'Innovació Biomèdica de Kobe.
Entre els objectius que es marca Illa per a aquest viatge hi ha el reforç de les relacions econòmiques i comercials entre Catalunya i el Japó i Corea. Fonts de Presidència emmarquen aquesta visita en l'estratègia de fomentar la internacionalització de l'empresa catalana però, també, en la intenció de diversificar mercats en plena guerra aranzelària amb els Estats Units.
A més, durant el viatge Illa vol «intensificar» la feina en la captació d'inversions i, a la vegada, enfortir els lligams amb empreses que ja inverteixen a Catalunya.
El president començarà la seva ruta al Japó a Tòquio aquest dilluns, amb reunions ja de bon matí amb grans empreses catalanes instal·lades al país com Puig, Freixenet o Bodegas Torres, i amb l'Organització de Comerç Exterior del Japó, on estarà acompanyat del president de la Cambra de Comerç de Barcelona.
El cap de l'executiu serà dos dies a Tòquio i es reunirà, també, amb la Cambra de Comerç del Japó, amb NTT Data -l'empresa japonesa amb més treballadors a Catalunya- i amb diversos empresaris japonesos. Illa també s'entrevistarà amb la vicegovernadora de Tokyo, una prefectura de més de 14 milions de persones.
Recerca i innovació
Durant la gira japonesa Illa té previst visitar Kobe i Kyoto. En aquestes zones centrarà les diverses visites i reunions en l'impuls de la recerca i la innovació per «reforçar la col·laboració» amb el país. En aquesta línia, visitarà el Centre Riken de Ciència Computacional, l'institut de recerca més important del Japó i un dels més prestigiosos a nivell mundial que, de fet, està associat amb el Barcelona Supercomputing Center.
Es tracta d'un organisme nacional de recerca format per una xarxa de centres repartits per tot el país, que cobreixen un ampli ventall de disciplines científiques. Dins d'aquest centre hi ha el supercomputador Fugaku, un dels més potents del món.
El president també visitarà el Clúster d'Innovació Biomèdica de Kobe, una xarxa de més de 350 instituts de recerca, hospitals, universitats, companyies farmacèutiques, fabricants de dispositius i instrumental mèdic. A més, Illa es reunirà amb el governador de Kyoto, una prefectura amb una població de 2,5 milions d'habitants, Nishiwaki Takatoshi.
Promoure Catalunya al món
Un dels objectius que Illa es marca per a aquest viatge és fomentar la promoció de Catalunya al món. Precisament per això la visita al país nipó coincideix amb la inauguració de la Setmana de Catalunya a l'Exposició Universal d'Osaka, que amb el lema 'Catalunya, terra d'innovació i d'avantguarda' buscarà projectar els valors de la marca Catalunya i traslladar com al llarg de la seva història ha estat sempre «bressol d’idees, creativitat i transformació» en àmbits com la gastronomia, l'arquitectura, els moviments culturals, el disseny, la creativitat, la música i la ciència i la tecnologia.
La Setmana Catalana tindrà lloc del 27 de maig a l'1 de juny. La cita serà una oportunitat per «donar a conèixer el país arreu del món» amb activitats al voltant d'eixos com la cultura i la gastronomia. A més a més, hi haurà també tallers «d'apropament» a la llengua catalana. Una desena d'equipaments culturals i empreses, com la Fundació Miró, el MNAC, Freixenet o Bodegas Torres, hi seran presents.
A més, Illa també vol aprofitar que enguany se celebra l'Any Mundial de la Gastronomia Catalana projectar la cultura catalana i assistirà al sopar que commemora l'esdeveniment, que anirà a càrrec dels xefs Carme Ruscalleda i Joan Roca.
Reunió amb Lotte a Corea
El president destinarà els dos darrers dies del viatge a fer a reunions i visites a Seül, a Corea del Sud. Durant la visita exprés al país, el president es reunirà amb el CEO de Lotte, Yeonsup Kim, i amb el seu director executiu, Gyeyeon Cho. Lotte té un projecte d'inversió a Mont-roig del Camp per construir una planta per fabricar elecfoil, un component necessari per a les bateries de vehicles elèctriques.
També es reunirà amb Seegene, una empresa dedicada al diagnòstic molecular, i la catalana Werfen, centrada en la indústria sanitària i en el diagnòstic in vitro.