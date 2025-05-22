Salut
Catalunya té 494 metges en actiu per cada 10.000 habitants, 17 menys que al conjunt de l’Estat
La ràtio d’infermeres és 650 professionals, superior en aquest cas a la mitjana espanyola (625)
Catalunya va arribar als 40.000 metges col·legiats en actiu l’any 2024, amb una taxa de 494 professionals per cada 10.000 habitants que se situa per sota de la mitjana espanyola (511). A més, el percentatge de jubilats va créixer un 9% respecte l’any 2023, la qual cosa situa el col·lectiu en un 22,2% dels metges col·legiats a Catalunya.
En canvi, el país té una ràtio d’infermeres en actiu superior a la mitjana espanyola, amb 52.804 professionals, el que representa 650 infermeres per cada 10.000 habitants, mentre a l’Estat en són 625. La professió segueix sent molt feminitzada amb només un 13% d’homes, només dos punts més que fa una dècada.