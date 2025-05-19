Societat
Cada pres costa 225 euros diaris a les arques de la Generalitat, segons la plataforma Marea Blava
L'entitat es basa en els càlculs del Consell d'Europa, que situa Catalunya per sobre la mitjana europea i estatal
La plataforma de treballadors penitenciaris Marea Blava calcula que cada reclús de les presons catalanes costa uns 225 euros diaris a la Generalitat. Segons les dades del Consell d'Europa recollides per Marea Blava, l'any 2022 el cost d'un reclús de les presons catalanes per cada dia era d'uns 192,70 euros, força per sobre del cost al País Basc, de 150 euros, i més del doble que a la resta de l'Estat, amb 73 euros.
Altres països de l'Europa occidental també tenien costos més baixos, com Anglaterra (163 euros), França (127) o Itàlia (163). Més al nord, els costos són molt superiors, amb el rècord de Noruega, 373 euros, o els 210 de Dinamarca.
El 2018 el cost a Catalunya era de 145 euros diaris, pels 61 a la resta de l'Estat. Marea Blava calcula que el 2024 el cost a Catalunya va pujar fins a 225,72 euros, tenint en compte l'increment mitjà de despesa penitenciària entre el 2018 i 2022, que va ser del 8,2% anual.
Les dades facilitades pel Consell d’Europa inclouen despeses en seguretat, vigilància interior, assistència sanitària, psiquiàtrica i farmacològica, menjar, els costos en ocupació a presos, programes i activitats de tractament, en toxicomanies, lúdiques, educatives, formatives i acadèmiques, el manteniment dels centres i altres serveis públics, els trasllats de presos i la vigilància exterior dels centres a càrrec de Mossos d’Esquadra.