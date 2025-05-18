Habitatge
Obre aquest dilluns la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove, amb una partida de 37,7 milions
Aquests ajuts mensuals de 250 euros durant dos anys estan destinats a persones que tinguin fins a 35 anys
La Generalitat obre aquest dilluns la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove, finançat amb fons estatals, amb la publicació al DOGC de la resolució corresponent. Les sol·licituds, gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es poden presentar del 19 al 23 de maig i es resoldran per ordre d’entrada al registre fins l’exhauriment de la dotació pressupostària inicial, que és d’un total de 37.783.500 euros.
La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros i s’atorga per un termini de dos anys. Per tenir dret a la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a 25.200 euros anuals (tant si són de 2023, 2024 o 2025) i s'ha de tenir fins a 35 anys en el moment de la sol·licitud.
Per accedir a aquest ajut cal tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida sigui la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajut.
També cal disposar d’una font regular d’ingressos, ser titular del contracte d’arrendament o estar en condicions de subscriure’l en un termini màxim dos mesos i no pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports establerts en la resolució de la convocatòria.
A més, cap persona de les que formen part de la unitat de convivència pot ser titular o usufructuària d’un habitatge, ni sòcia o partícip, ni tampoc tenir relació de matrimoni (o relació anàloga), ni parentiu fins el segon grau de consanguinitat o afinitat amb els arrendadors o cedents de l’habitatge.
Les sol·licituds del Bo Lloguer Jove es poden presentar electrònicament a través del web de Tràmits, a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com a la mateixa Agència i a les dependències dels seus serveis al territori.
Està previst obrir properament la convocatòria d’ajuts per al lloguer per a joves, amb fons propis de la Generalitat, que complementarà la del Bo Lloguer Jove estatal. A aquesta altra convocatòria, s’hi podran presentar tots els joves que no l’hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo Lloguer Jove.
L’import final de l’ajut no és lineal, com en el cas de Bo Lloguer jove, sinó que pot ser d’un mínim de 20 euros i un màxim de 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament del lloguer.