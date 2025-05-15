Societat
El 0,85% dels conductors circulen sota els efectes de l'alcohol i el 8,16% sota el de les drogues
Les dades es desprenen d'un estudi de Trànsit basat en controls aleatoris a tota Catalunya i mostren una reducció respecte a 2019
El percentatge de persones que cada dia circulen sota els efectes de l'alcohol o les dogues a les carreteres catalanes s'ha situat en el 0,85% i el 8,16% respectivament, segons l'estudi d'alcoholèmies i drogues aleatòries que el Servei Català de Trànsit (SCT) elabora amb els Mossos i la Universitat de Barcelona. Aquestes dades suposen una reducció respecte a l'anterior edició del treball, la de 2019, quan els percentatges es van situar en l'1,25% i el 9,11% respectivament.
Les substàncies estupefaents més detectades han estat el THC (5,04%) i la cocaïna (3,26%), seguides per les amfetamines (0,21%). S'han fet 12.741 proves d’alcoholèmia i 2.061 de drogues a 918 trams de vies interurbanes per on cada dia circulen més de 4.000 vehicles.
Els resultats de l’estudi han indicat que el 0,85% dels conductors van donar positiu per alcoholèmia, una xifra significativament inferior a la de l'edició de 2019, quan aquest percentatge va ser de l'1,25%. Així, s'ha constatat una tendència a la baixa sostinguda en el temps, donat que en la primera edició de l’estudi l’any 2007 els positius representaven el 2,3% del total.
Segons el SCT, aquesta reducció s'explica per les polítiques de seguretat en el control dels consums d’alcohol i drogues en la conducció i la conscienciació social sobre els riscos de conduir després d'haver consumit aquestes substàncies.
L’estudi també ha evidenciat que el percentatge de conductors amb resultats positius en drogues ha baixat lleugerament, passant del 9,11% el 2019 al 8,16%. D'acord amb el SCT, l'any 2014 aquesta xifra va ser del 16,42%. Amb tot, ha remarcat que des del 2017 hi ha hagut una notable estabilitat.
Les substàncies estupefaents més detectades han estat el THC (5,04%) i la cocaïna (3,26%), seguides per les amfetamines (0,21%). També hi ha hagut més nombre de positius en substàncies els caps de setmana i en horari de matinada.
En aquest estudi no s’ha analitzat la presència de benzodiazepines perquè pertany al grup de psicofàrmacs.
Metodologia de l’estudi
L'estudi d'alcoholèmies i drogues aleatòries es va fer per primer cop l’any 2007 pel que fa als efectes de l’alcohol. L'anàlisi de drogues en la conducció es va incorporar el 2014.
Les proves d'aquest 2024 s'han desenvolupat a la tardor en 918 trams de vies interurbanes per on cada dia circulen més de 4.000 vehicles. En total es van dur a terme 12.741 proves d’alcoholèmia i 2.061 de drogues al conjunt de Catalunya, amb controls de 60 minuts de durada.
Aquestes xifres representen un increment substancial respecte edicions anteriors, particularment per als controls de drogues, i garanteixen una mostra representativa de la xarxa viària catalana. A la darrera edició, la de l'any 2019, es van fer 8.320 proves d’alcoholèmia i 648 de drogues.