Laboral
Renfe acomiada un dels dos treballadors acusats de sabotatge al servei de Rodalies
L'altre empleat té un expedient obert per també donar «indicacions errònies» i provocar la supressió de trens
Renfe ha acomiadat un dels dos treballadors acusats de sabotatge al servei de Rodalies en la vaga de sindicats minoritaris dels dies 26 de març i l'1 d'abril. L'altre empleat manté un expedient obert per també donar «indicacions errònies» i provocar la supressió de fins a 40 trens de l'R1 i l'R3, i puntualment l'R4.
«Un dels treballadors ja ha estat acomiadat. Va actuar de manera individual i malintencionada per afectar el servei de Rodalies, i es van suspendre prop del 50% de trens regionals cap al sud de Catalunya», ha confirmat el director de Rodalies, Antonio Carmona, en una entrevista a TV3. «L'altre treballador segueix amb l'expedient obert. L'assessoria jurídica analitzarà quins camins i accions a emprendre», ha continuat Carmona.
Els trens afectats el dia 1 d'abril, última de les jornades de vaga de 24 hores convocades per sindicats minoritaris contra el traspàs de Rodalies i contra la privatització de Renfe Mercaderies, no van circular després que s'haguessin donat ordres errònies als treballadors a qui s'indicava que els seus trens no havien de sortir quan sí que ho havien de fer. «Són actes que no tolerarem i no representen els treballadors de Renfe a Catalunya», va denunciar Carmona, que va deixar clar que serien accions que aquests empleats haurien fet a títol individual. El cas es va deixar en mans de l'assessoria jurídica de Renfe i finalment s'ha optat per rescindir el contracte d'un dels dos treballadors acusats de sabotatge.
Rodalies, un dels «serveis essencials» amb 48 hores d'autonomia
En paral·lel, Carmona ha apostat perquè Rodalies entri dintre els «serveis essencials» que tindran una autonomia de 48 hores sense electricitat, anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, arran de l'apagada. «Adif i Renfe treballarem perquè això sigui així. Rodalies de Catalunya és un servei essencial per garantir la mobilitat de les persones, i volem tenir més autonomia en cas d'una altra apagada», ha comentat el director de Rodalies, que ha reivindicat que el servei a Catalunya «té una fiabilitat al voltant del 90%, encara que hi hagi incidències».
Sobre els robatoris de coure, Carmona ha posat sobre la taula que 89 de les 107 estacions ja tenen càmeres de videovigilància. «I estem fent projectes de tancament de punts sensibles de la xarxa», ha conclòs el director de Rodalies.