Successos
Protecció Civil desactiva l'alerta per emergència química arran de l'incendi a Vilanova i la Geltrú
Part de la teulada de la nau s'ha ensorrat aquest diumenge
Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge a la nit el pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT), en fase d'alerta des de dissabte per l'incendi en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú. L'accident, que va provocar un núvol tòxic i que es confinés la població i localitats veïnes –més de 100.000 habitants–, es considera ara de poca importància, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
Al llarg del dia s'han fet proves de toxicitat a l'aire i han donat negatiu. Els Bombers continuen treballant per extingir l'incendi i mantindran un dispositiu de guàrdia durant la nit amb un vehicle d'aigua, una autoescala i un vehicle de comandament. Part de la teulada de la nau s'ha ensorrat aquest diumenge.