Successos
El desnonament d'un local a l'Eixample destapa una plantació de marihuana de 2.800 plantes
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar els responsables del cultiu
El desnonament d'un local al districte de l'Eixample de Barcelona va acabar destapant una plantació de marihuana amb 2.818 plantes i 112 quilos de cabdells valorats en uns 200.000 euros al mercat il·lícit.
La troballa va ser sobtada i després que una comitiva judicial es disposés a dur a terme un desnonament civil d'un recinte de l'Eixample per impagament del lloguer des del 2024.
Quan els funcionaris van accedir al local van topar-se amb una extensa plantació de marihuana interior a ple funcionament i van demanar el suport dels Mossos d'Esquadra. No hi havia ningú a l'interior i la policia catalana ha obert una investigació per localitzar els responsables del cultiu.
Es van localitzar i intervenir elements que mantenien la plantació en condicions com una plataforma d’enllumenat formada per làmpades i pantalles d’il·luminació, transformadors, ventiladors o humidificador. Segons Endesa, l'energia defraudada és de 7,6 GWh i equival al consum de 253 habitatges.
Els mecanismes electrònics eren força sofisticats: la cura de la plantació es podia gestionar de manera telemàtica. Les plantes i els cabdells estaven distribuïdes en diversos espais diferenciats ubicats a dues de les plantes de l'edifici.
Els agents van poder comprovar com hi havia zones per al cultiu i planter de llavors, pel creixement intensiu i per l'assecament dels cabdells, un cop tallada la planta. Els Mossos han informat que el local s'ha retornat als seus legítims propietaris.