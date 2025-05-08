Educació
El número de desempat de la preinscripció escolar pel curs 2025-2026 és el 76.261
Aquest divendres es publicarà la llista ordenada definitiva
El número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs 2025-2026 per a segon cicle d'infantil, primària i ESO és el 76.261. El sorteig s'ha fet aquest dijous a la seu del Departament d'Educació.
Aquest número serveix per ordenar en ordre creixent les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació i així desempatar. El número d'ordre prioritari s'estableix a partir del número de desempat fins al final de la llista, i quan aquesta acaba es continua per l'1 fins al número de desempat. El número més alt de sol·licitud enguany és el 133.846. Aquest divendres es publicarà la llista de sol·licituds ordenada, i el 16 de juny es coneixerà la llista final d'alumnes amb plaça assignada.