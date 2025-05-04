Successos
Denunciat a l'AP-7 el conductor d'un camió tràiler que multiplicava per sis la taxa d'alcoholèmia
L'infractor va ser aturat el dimarts 29 d'abril pels Mossos en un control a l'altura de Gelida
Els Mossos d'Esquadra van denunciar el dimarts 29 d'abril el conductor d'un camió tràiler que multiplicava per sis la taxa d'alcoholèmia.
L'infractor va ser aturat a la tarda en un control policial a l'AP-7 a l'altura de Gelida (Alt Penedès) i va donar una taxa positiva de 0,89 mg/l -en primera lectura- i de 0,87 mg/l, en segona lectura.
El camió de gran tonatge transportava mercaderia d'alimentació i va quedar immobilitzat en una àrea de servei pròxima de l'AP-7. El conductor va ser denunciat penalment, segons ha detallat la policia catalana.