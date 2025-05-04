Societat
La boira causa retards a les sortides i arribades de vols a l’aeroport del Prat
Algunes tripulacions s’han vist obligades a desviar-se a un aeroport alternatiu
L’aeroport de Barcelona opera aquest diumenge amb demores com a conseqüència de la boira que l’embolica, segons han informat els controladors aeris.
El mal temps i la densa boira -un fenomen poc habitual a l’aeròdrom barceloní- afecta des de la tarda d’ahir a l’aeroport, que treballa amb procediments de baixa visibilitat i que, en les últimes hores, ha vist alguns aterratges frustrats i demores.
Amb els procediments per baixa visibilitat s’amplia la distància entre avions. Aquesta circumstància va portar ahir a la tarda algunes tripulacions a desviar-se a un aeroport alternatiu.
D’altra banda, els controladors han explicat que la tripulació d’un vol que aquest matí havia enlairat de Barcelona amb destinació a Dublín ha demanat de tornar a l’aeroport una estona després per un problema tècnic en una comporta. Finalment, l’avió ha aterrat de nou a Barcelona sense incidències.