Societat
Mor Enric Morist, president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Era també director general de la Fundació Ajuda i Esperança, i patró de la Fundació Àuria
El president de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Enric Morist i Güell, ha mort de manera sobtada, segons ha comunicat aquest dissabte l'entitat. Nascut el 1965 a Igualada, Morist presideix la Taula del Tercer Sector des del novembre del 2024 -en substitució de Francina Alsina-, però des de fa molts anys estava vinculat a la institució com a vicepresident (2013-2024).
Col·legiat en educació social, Enric Morist també era director general de la Fundació Ajuda i Esperança; patró de la Fundació Àuria i de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol i membre dels consells assessors de FEPA i Fundesplai. A més, durant dues dècades ha treballat a la Creu Roja a Catalunya, on n'ha estat el coordinador.
«La seva mort representa un cop molt dur per al conjunt de les entitats socials catalanes que perden una figura de referència i una veu clara i compromesa en la defensa de la tasca i contribució del tercer sector i del voluntariat en la societat, i molt especialment en l'atenció a les persones en situació de més vulnerabilitat», ha assenyalat la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 37 federacions i grans organitzacions representants de 3.000 entitats socials.
«Al llarg de la seva trajectòria personal i professional, Enric Morist ha destacat com un ferm defensor dels drets humans, la justícia social i la lluita contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats», ha recalcat l'entitat.
«I sempre ha posat en valor la capacitat de les entitats del tercer sector social i del voluntariat a l'hora d'acompanyar les persones i avançar cap a una societat més justa, inclusiva i equitativa», ha reblat la Taula del Tercer Sector, que ha traslladat el seu més «sincer condol» a familiars i amistats de Morist.
Illa: «Un defensor dels drets socials i compromès amb el diàleg social»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat un dels primers dirigents a reaccionar al traspàs del president de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. «Consternat per la mort d'Enric Morist, defensor dels drets socials i una persona compromesa amb el diàleg social per ajudar les persones més vulnerables i aconseguir una societat millor. El meu sentit condol als seus familiars i amistats», ha assenyalat Illa en un missatge a X.
A finals de novembre, la Taula del Tercer Sector Social -amb Morist al capdavant- es va reunir a Palau amb el president Illa per reclamar-li enfortir les polítiques socials i avançar en el reconeixement de les entitats. També va apostar perquè els pressupostos de 2025 i el finançament singular incloguin mesures per combatre la pobresa i l'exclusió.
«Profundament impactat per la mort de l'Enric Morist. Una persona compromesa, persistent, amable, íntegra, sempre disposada a ajudar. Avui la lluita per la dignitat de les persones és una mica més orfe. Continuarem el seu llegat», ha recordat l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès.
En paral·lel, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, també ha lamentat la mort sobtada de Morist, de qui ha reivindicat el seu paper fins al 2023 com a coordinador de Creu Roja. «Igualadí implicadíssim en la seva feina, proper i clau en l’ajuda humanitària arreu del món», l'ha descrit Castells, expressant el seu condol a familiars i amics.
«La mort de l'Enric Morist ens deixa sense un dels referents en la defensa dels drets socials i la lluita contra la pobresa. El més sentit condol a la seva família i a la Taula del Tercer Sector», ha afegit l'exconsellera i portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella. «DEP Enric. Per sobre de tot i sempre has estat una molt bona persona, que sempre, sempre, sempre ha ajudat als altres. Una abraçada immensa amic!!!», ha piulat l'exconseller d'Interior Miquel Buch.