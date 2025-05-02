Successos
Rescaten una anciana que feia tres dies que havia caigut a la banyera d'un pis de Girona gràcies a una veïna
La dona no n'havia pogut sortir i donava cops a la paret demanant ajuda
Els Bombers han rescatat aquest divendres una anciana que feia tres dies que havia patit una caiguda a la banyera al seu pis de Girona. La dona, que té uns 83 anys, no n'havia pogut sortir i donava cops a la paret demanant ajuda. La seva veïna, que viu al costat, ha sentit el soroll i ha decidit trucar al 112 poc abans de les cinc de la tarda.
Els Bombers, que hi han enviat dues dotacions, han accedit al pis de l'anciana a través del balcó del costat. Després d'extreure-la de la banyera, traslladar-la al sofà i fer-li una primera atenció, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha examinat la dona i l'ha traslladada fins a l'hospital Josep Trueta en estat menys greu.
Els fets han tingut lloc pels voltants de quarts de cinc de la tarda. Els Bombers han rebut una alerta des del 112 informant-los que una dona, que viu en un pis de Girona, feia dies que no veia a la seva veïna del costat, una anciana d'uns 83 anys, i que sentia una mena de soroll procedent de dins el seu habitatge.
La dona, que té un gos, viu sola en aquest domicili, situat al tercer pis del bloc. Els Bombers han enviat dues dotacions fins a l'edifici, i quan han arribat, s'han trobat a la veïna que els havia alertat esperant-los a l'entrada.
Els Bombers han pujat fins a la porta del pis de l'anciana, han vist que estava tancada i que tenia els pestells passats. Per això, han optat per intentar entrar dins l'habitatge a través del balcó del costat.
Després de passar d'un balcó a l'altre, els Bombers han pogut accedir al pis perquè la finestra que hi donava estava oberta. Quan han entrat a l'interior, s'han trobat a l'anciana dins la banyera. La dona hi havia caigut feia tres dies, no en podia sortir i donava cops a la paret amb l'esperança que algú la sentís i l'ajudés.
Els Bombers han tret la dona de la banyera, l'han asseguda al sofà i li han fet una primera atenció en espera que arribessin els efectius del SEM. Quan els sanitaris han entrat al pis, han examinat l'anciana i se l'han endut en estat menys greu fins a l'hospital Josep Trueta perquè els metges li facin una revisió.