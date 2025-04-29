Diari Més

Rodalies torna a suspendre tot el servei per la «inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica»

Rodalies havia anunciat que operaria amb serveis mínims del 60%

Un home amb un cartell en què ofereix quatre places al cotxe per anar al Maresme, davant de Sants de Barcelona.

ACN

Rodalies ha tornat a suspendre tot el servei a Catalunya per «la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació», segons ha informat en un missatge a X. Per ara, Rodalies no té previsió de quan es podrà reprendre el servei. 

En un primer moment, aquest dimarts a primera hora, Renfe havia informat que havia pogut restablir la circulació de trens de Rodalies i que s’operaria amb serveis mínims del 60% en la majoria de línies, i amb retards. Amb tot, es recomanava l’ús de mitjans de transport alternatiu, i s’avisava que no es garantia el servei dels trens regionals.

