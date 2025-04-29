Mobilitat
Rodalies recupera parcialment el servei amb els primers trens a l’R1, R2, R2Nord, R3 i R4
La resta de línies seguiran suspeses fins a nou avís
Rodalies recupera parcialment el servei aquest dimarts al matí, amb els primers trens en les línies de l’R1, l’R2, l’R2Nord, l’R3 i l’R4. La resta de línies del sistema de Rodalies de Catalunya i regionals seguiran suspeses fins a nou avís.
Aquest matí, Renfe ha suspès tot el servei a Catalunya per «la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació», malgrat que en un primer moment havia anunciat que es podria restablir la circulació de trens operant amb uns serveis mínims del 60% en la majoria de línies, i amb retards.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat, però que en iniciar-se els primers trajectes s'ha comprovat que no es podia donar el servei «amb seguretat».
Així, poc abans del migdia, els primers trens han començat a circular a l’R1 entre Molins de Rei i Maçanet Massanes.
A l’R2Sud hi ha servei entre l’Estació de França i Cunit, però sense els trens no arriben fins a Sant Vicenç. Per aquest tram, hi ha transport alternatiu per carretera.
A l’R2 entre Castelldefels i Granollers Centre hi ha servei a tota línia, però de mínims, i no es podran complir els horaris.
A l’R2Nord entre l’aeroport i Maçanet-Massanes hi ha serveis mínims i circulació a tota la línia, però amb retards.
L’R3 funciona entre l’Hospitalet i Vic, però el servei pot patir retards. No hi ha trens per arribar fins a Puigcerdà des de Vic, i per ara no s’ha informat que hi hagi previst cap servei alternatiu.
A l’R4 també hi ha serveis mínims i retards, però el servei es presta només entre l’Hospitalet i Manresa, no arriba a Sant Vicenç.
L’R11 entre Barcelona, Girona i Portbou també es restableix.
D’altra banda, la resta del servei segueix suspès.
En l’alta velocitat, els AVE entre Figueres, Barcelona i Madrid funcionen però fora d’horari, i l’AVE amb Andalusia, el Corredor Mediterrani i els llarga distància cap al nord segueixen suspesos.