Societat
Illa anuncia que Rodalies quedarà completament restablert avui
El president creu que la resposta ha estat «decent i a l'altura» i diu que la informació s'ha donat quan s'ha verificat
El Govern obrirà dos expedients informatius a Red Eléctrica i a Endesa per a «esbrinar les causes» de l'apagada elèctrica. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una compareixença a Palau després de la reunió del comitè de crisi.
Durant aquesta roda de premsa Illa ha afirmat que el servei de Rodalies quedarà «completament normalitzat» aquest dimarts i s'ha mostrat confiat que demà ja estigui «en fase de normalitat màxima i restablert».
El president ha admès que Rodalies és, ara mateix, l'afectació «més important» que queda de l'apagada. Illa ha tret pit de la resposta del Govern i ha dit que ha estat «decent, correcta i a l'altura». A més, ha remarcat que es va donar la informació quan va estar verificada.