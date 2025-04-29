Diari Més

Societat

Illa anuncia que Rodalies quedarà completament restablert avui

El president creu que la resposta ha estat «decent i a l'altura» i diu que la informació s'ha donat quan s'ha verificat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest dimarts.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest dimarts.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El Govern obrirà dos expedients informatius a Red Eléctrica i a Endesa per a «esbrinar les causes» de l'apagada elèctrica. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una compareixença a Palau després de la reunió del comitè de crisi. 

Durant aquesta roda de premsa Illa ha afirmat que el servei de Rodalies quedarà «completament normalitzat» aquest dimarts i s'ha mostrat confiat que demà ja estigui «en fase de normalitat màxima i restablert». 

El president ha admès que Rodalies és, ara mateix, l'afectació «més important» que queda de l'apagada. Illa ha tret pit de la resposta del Govern i ha dit que ha estat «decent, correcta i a l'altura». A més, ha remarcat que es va donar la informació quan va estar verificada.

tracking