Societat
Els Bombers han atès 2.200 persones atrapades en trens durant l'apagada i reben 382 avisos des d'ascensors
El cos preveu reduir el nombre d'efectius destinats, que s'han arribat a doblar per evitar una situació de col·lapse
Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 2.200 persones que han quedat atrapades durant l’apagada elèctrica d’aquest dilluns en el transport públic, principalment en tren de mitjana i llarga distància.
Així ho ha detallat a l’ACN el cap de la divisió de la Sala Central del cos, Moisès Galan, que també ha destacat que s’han rebut 382 avisos de gent atrapada en ascensors, un 70% del total dels que s’han rebut. En aquest sentit, destaca que només a la Regió Metropolitana Nord s’han fet 280 serveis en ascensors del total de 432 avisos.
El cos ha evitat una situació de col·lapse gràcies al fet que ha doblat el nombre d’efectius en les hores de situació més complexa, una situació que s’anirà normalitzant al llarg d’aquest dimarts.