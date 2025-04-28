Successos
Un mort i dos ferits en una explosió en una planta de reciclatge de bateries a Bonmatí
L'alcaldessa demana que es tanqui la fàbrica després del quart accident greu des del 2023
Una persona ha mort aquest dilluns al matí en una explosió en una planta de reciclatge de bateries a Sant Julià de Llor i Bonmatí (Gironès), segons han informat els Bombers de la Generalitat. També hi ha dues persones ferides, una en estat greu i l'altre menys greu, que han estat ateses i traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Josep Trueta de Girona.
L'alcaldessa de Bonmatí, Elena Ribas, ha lamentat el nou incident a la factoria i ha reclamat que es tanqui d'una vegada: «Des que vam entrar al govern, des del 2023, aquest és el quart accident greu. És una llàstima que haguem de parlar de persones mortes i ferides perquè se'ns tingui en compte, no s'hauria d'haver arribat aquí», ha lamentat.
Els Bombers han rebut l'avís de l'explosió a les 6.15 hores i han activat cinc dotacions. També hi treballa el Grup d'Incidents Tecnològics (GRIT). El SEM ha activat set ambulàncies i un equip de psicòlegs.
L'accident s'hauria produït quan «hauria explotat la caldera d'un dels forns», ha detallat l'alcaldessa de Bonmatí, Elena Ribas. Hauria estat aquesta deflagració la que hauria provocat una persona morta, un ferit greu i un de lleu. La factoria està situada a uns 60 metres d'altres habitatges, i els veïns més propers han sentit l'explosió «i els han tremolat els vidres», ha relatat Ribas.
Des de primera hora s'hi ha desplaçat els Bombers, efectius del SEM i Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esbrinar les causes de l'accident. En aquest sentit, l'alcadessa ha demanat, una vegada més, que es tanqui la fàbrica.