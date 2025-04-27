Loteries
El 64139, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2025
El premi extraordinari de 2 MEUR ha estat per a la sèrie 33
El número guanyador del primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2025 és el 64139 amb una remuneració de 50.000 euros, segons ha informat Loteries de Catalunya.
El premi extraordinari de 2 MEUR ha estat per a la sèrie 33. En paral·lel, el segon premi de la Grossa de Sant Jordi ha caigut per al 48275 -dotat amb 20.000 euros-, mentre que el tercer premi ha estat per al 63919 -10.000 euros-. El 0 ha estat beneficiat amb el segon reintegrament (5 euros).
El sorteig de Sant Jordi es fa des del 2016 i tota la recaptació es destina a accions i programes socials per als col·lectius més vulnerables.
A partir de demà dilluns 28 d'abril es posen a la venda els bitllets de 5 euros per a la Grossa Especial Revetlla, que se celebrarà el 23 de juny.