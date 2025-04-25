Universitat
La Generalitat treballa en un nou model de finançament de les universitats catalanes
La consellera Núria Montserrat defensa a Reus un sistema basat en el rendiment de comptes per garantir estabilitat, igualtat d’oportunitats i resposta als reptes de la nova economia
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat aquest divendres a Reus (Baix Camp) la necessitat d'avançar cap a un nou model de finançament per a les universitats catalanes que permeti dotar-les de més estabilitat i reforçar el seu paper com a agents de transformació social i desenvolupament de Catalunya.
«Un dels nostres objectius en aquesta legislatura és treballar en un nou model de finançament universitari basat en el rendiment de comptes, per promoure i impulsar el paper de les nostres universitats com a ascensor social, reconèixer la singularitat de cadascuna i, alhora, garantir que totes puguin desplegar plenament la seva missió de servei públic, com a motors de coneixement, innovació i cohesió social», ha manifestat la consellera.
«El nostre full de ruta és fruit d'una anàlisi profunda que busca posar en relleu projectes singulars de les nostres universitats. Som plenament conscients que el repte que plantegem és ambiciós, però necessitem una resposta a una realitat cada vegada més canviant i que ens permeti obrir les portes cap a la igualtat d'oportunitats», ha afegit Montserrat.
La consellera ha fet aquestes declaracions a la facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Reus, on s'ha reunit amb el rector, Josep Pallarès, i la degana, Fàtima Sabench.
Durant la trobada, també ha abordat «l'aposta» per consolidar i ampliar l'oferta de titulacions en els àmbits STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i medicina, «com a resposta a les necessitats de talent que plantegen els sectors estratègics de la nova economia i el sistema de salut».